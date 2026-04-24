Опубликован график работы медучреждений в праздники

Региональный минздрав опубликовал график работы медицинских учреждений в майские праздники: с 1-го по 4-е и с 8-го по 11-е число.

Стационары, служба скорой помощи и травмпункт на улице Пионерской, 4, будут функционировать в обычном режиме.

Контакт-центры на базе единого номера 122 станут работать 2 и 8 мая с 8:00 до 14:00, при этом с 8:00 до 12:00 можно вызвать врача на дом:

- цифра 3 - обслуживание взрослого населения Пензы;

- цифра 4 - обслуживание детского населения Пензы;

- цифра 5 - обслуживание жителей Пензенской области;

- цифра 6 - горячая линия по вопросам инфекционных заболеваний;

- цифра 7 - горячая линия по вопросам записи на обучение оказания первой помощи;

- цифра 8 - вызов врача на дом с помощью голосового помощника «Елена».

1, 3, 9 и 10 мая контакт-центры станут функционировать с 8:00 до 14:00 без приема вызовов врача на дом.

В поликлиниках участковых больниц в районах области 2 и 8 мая с 8:00 до 14:00 будут открыты кабинеты неотложной помощи. При необходимости пациентам выпишут лекарства, выдадут листки нетрудоспособности. Также можно вызвать доктора на дом. 1, 3, 9 и 10 мая эти организации окажутся закрытыми.

Поликлиники районных и центральных районных больниц, ГБУЗ «Городская поликлиника» и ГБУЗ «Городская детская поликлиника» 2 и 8 мая будут работать так же, как участковые. 1, 3, 9 и 10-го числа специалисты продолжат оказывать неотложную помощь в кабинетах с 8:00 до 14:00.

Женские консультации окажутся недоступными 1, 3, 9 и 10 мая.