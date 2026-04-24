Синоптики подготовили прогноз погоды на выходные

В предстоящие выходные погода в Пензенской области будет носить неустойчивый характер, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 24 апреля.

«В субботу регион окажется во власти очередного циклона. Ожидаются осадки смешанного характера с порывистым ветром и пониженным температурным режимом», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

В воскресенье, по ее словам, фон атмоферного давления повысится, облачность уменьшится, осадки ослабеют. Станет теплее: ртутные столбики днем могут подняться до +15 градусов.

«Но уже в начале последней рабочей недели апреля в край вновь придет циклонический вихрь. Возобновятся дожди, значительно усилится ветер, температурный режим понизится», - добавила Светлана Иванкова.

На этой рабочей неделе циклонический вихрь принес в Пензенскую область похолодание, его прохождение сопровождалось осадками смешанного характера.