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Политика

Стало известно новое место работы экс-председателя гордумы

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Бывший председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин стал генеральным директором акционерного общества «Сельская здравница». По информации из открытых источников, он занял эту должность 2 октября.

Владимир Мутовкин руководил представительным органом местного самоуправления с 2019 года на протяжении 5 лет. 20 сентября после выборов депутатов восьмого созыва на этом посту его сменил Денис Соболев.

Во время голосования Мутовкин одержал победу в округе № 12 и продолжает работу в думе в качестве обычного депутата.

«Сельская здравница» - сеть оздоровительных учреждений, в структуру которой входят санатории «Хопровские зори» в Колышлее, «Надежда» в Кузнецком районе, «Нива» в Пензенском районе, детские лагеря «Белка», «Солнечная долина», «Сосновый бор», а также санаторий «Тарханы» в Пятигорске и пансионат «Приморский» в Кабардинке.

До Владимира Мутовкина АО руководил Александр Плющ, бывший начальник Пензенского артиллерийского инженерного института.

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