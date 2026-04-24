В Арбекове выявили нарушения в работе общественного транспорта

В пятницу, 24 апреля, в Арбекове проверили, как работает общественный транспорт. Мониторинг вели на остановке «Комарово» (в сторону центра).

Было выявлено нарушение установленного расписания движения на маршрутах № 4, 16, 18, 27, 30, 33, 39, 40, 55 и 89.

Водители на троллейбусном маршруте № 105 и автобусных № 54 и № 66 не открывали все двери для посадки пассажиров.

«В связи с ненадлежащим исполнением условий государственных контрактов перевозчикам выставлены штрафы», - сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

23 апреля проверяли работу маршруток № 4 - на конечном остановочном пункте «Кардиологический центр». В итоге перевозчику были направлены требования (претензии) об уплате штрафов за увеличенные интервалы движения и выпуск на линию грязных машин.