В Пензе чиновники будут ежедневно объезжать город с 5 часов утра

В Пензе чиновникам с 27 апреля придется ежедневно проводить утренние объезды города. Такое поручение им дал губернатор Олег Мельниченко в пятницу, 24-го числа.

«Потребовал вплотную заняться вопросами благоустройства. Не могу позволить, чтобы областной центр встречал майские праздники в таком состоянии», - написал глава региона в своем канале в МАХ после заседания правительства.

По его словам, объезды с целью проконтролировать уборку будут проводиться порайонно с 5 часов утра.

Принимать участие в них должны глава Пензы, главы районов, представители министерства ЖКХ и ГЗН, а также ответственных служб.

«Объезды будут продолжаться до моего особого распоряжения - пока не будет заметных результатов», - добавил губернатор.

Месячник по благоустройству в регионе стартовал 11 марта. На 25 апреля намечен областной субботник.