25 апреля в Пензе вновь перекроют участок улицы Кураева

В субботу, 25 апреля, участок улицы Кураева в Пензе ненадолго перекроют, чтобы уложить там асфальт.

Отрезок около дома № 10, что между улицами Володарского и Московской, будет недоступен для водителей с 14:00 до 15:00, предупредили в ресурсоснабжающей организации.

20 апреля проезд здесь закрыли для проведения аварийно-восстановительных работ на водопроводе.

Предполагалось, что участок будет недоступен до 26-го числа, однако, когда специалисты завершили основные работы, путь открыли.

Ресурсникам осталось восстановить асфальтовое покрытие.