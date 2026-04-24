25 апреля пензенцам не стоит забывать дома зонты

25 апреля в Пензенской области будет облачно с прояснениями, на протяжении суток ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут -1...+4 градуса, днем ртутные столбики поднимутся до +4...+9 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Временами его порывы могут достигать 15-18 м/с, из-за чего в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

К ночи на воскресенье прогнозируется 0...+5 градусов, осадки сохранятся, ветер сменит направление на юго-западное, но останется порывистым.

Ранее метеорологи предупредили, что в субботу регион окажется во власти очередного циклона.