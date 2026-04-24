30 апреля в Пензенском районе высадят 4 000 сосен

В четверг, 30 апреля, в Пензенской области состоится центральное мероприятие международной акции «Сад памяти»: в этот день высадят сразу 4 000 сосен.

Мероприятие пройдет в Ермоловско-Степном участковом лесничестве - в районе села Кондоль Пензенского района.

Оно начнется в 11:00.

Акция «Сад памяти» проводится в России с 2020-го. Ее цель - ежегодная высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне. В 2026-м в Пензенской области подготовили более 37 000 сеянцев сосны и дуба для 27 участков лесного фонда.

В 2025 году на территории Пензенского района в рамках акции «Сад памяти» высадили около 6 тысяч сеянцев сосны.