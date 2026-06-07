Педиатр рассказала пензенцам, что должно быть в детской аптечке

Летом, когда дети проводят время в движении, может случиться множество неприятностей в виде синяков, ссадин, порезов, простуд, аллергий и т. д. Какие средства должны быть всегда под рукой, рассказала заведующая пензенской детской поликлиникой № 6 Светлана Вахидова.

В базовый домашний набор медикаментов входит в первую очередь водостойкий солнцезащитный крем с фактором SPF не ниже 50. Он должен быть водостойким, с безопасным составом.

При ожогах помогут кремы на основе пантенола. Не обойтись также без перевязочного материала: стерильных марлевых салфеток, бинта, ваты, бактерицидного пластыря, гемостатической губки. Они необходимы при травмах, ушибах, ссадинах, порезах - так же как и антисептики.

Для защиты от насекомых в детской аптечке всегда должны быть репелленты (аэрозоли или спреи), которые необходимо проверить аллергичность. Следует помнить, что одни средства наносятся на кожу, другие - на одежду.

Антигистаминные препараты нужны при аллергических реакциях (отеки, зуд). Планируя путешествие, нужно положить в аптечку рекомендованные педиатром препараты от укачивания.

На случай повышения температуры под рукой надо иметь жаропонижающие на основе парацетамола и ибупрофена - сиропы, капсулы, порошки, таблетки (свечи могут растаять). Для контроля температуры тела потребуется электронный термометр. Солевые растворы помогут увлажнить слизистую носа.

«Если у ребенка наблюдаются признаки отравления или кишечной инфекции, сопровождаемые диареей, интоксикацией, необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. В ожидании врача можно дать ребенку сорбент. Электролитные растворы для выпаивания помогут при обезвоживании организма. Но обращение к врачу обязательно», - добавила Светлана Вахидова.

Вызвать при недомоганиях специалиста -педиатра - единственно правильное решение родителей, напомнили в областном минздраве.