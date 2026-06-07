8 июня в Пензенской области ожидается до +28 градусов

Общество

8 июня в Пензенской области ожидается до +28 градусов
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8 июня в Пензенской области ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Прогноз подготовили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на понедельник уличные термометры покажут +8...+13 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +23...+28.

Следующей ночью прогнозируется +9...+14, преимущественно без осадков.

С утра до вечера будет дуть северный ветер со скоростью, нарастающей от 5-7 до 10-12 м/с. К ночи он пойдет с северо-запада и ослабеет до 5-10 м/с.

В народном календаре 8 июня - Карп Карполов. Согласно примете, нашествие комаров предвещало теплую, но дождливую погоду в конце месяца, а утренняя сырость - приближение прохладных дней.

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