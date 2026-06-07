В Наровчатском районе ремонтируют участок дороги

В Наровчатском районе идет ремонт на участке региональной дороги Нижний Ломов - Наровчат - граница области - Плесковка. Работы ведутся на отрезке длиной 7,7 км, проходящем через село Садовое.

На данный момент готов выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, рабочие укладывают верхний, отметили в областном правительстве.

Кроме того, им предстоит отремонтировать обочины и водопропускные трубы под насыпью дороги. Далее подрядчик установит дорожные знаки и нанесет дорожную разметку.

О планах обновить за лето участок дороги до Плесковки стало известно в апреле этого года. Непосредственно в селе также намерены заменить асфальт, сообщили в областном минстрое.

Заказчиком работ выступает региональное управление строительства и дорожного хозяйства. По информации на сайте госзакупок, работы должны завершить к 20 августа. Стоимость контракта - 95 млн 800 тыс. рублей.