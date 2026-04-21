В Бессоновском районе один из мостов закроют на ремонт

В 2026 году в Бессоновском районе капитально отремонтируют мост через Лог, расположенный на 6-м километре дороги Пенза - Лунино - граница области.

Открытый конкурс по поиску подрядчика стартовал на портале госзакупок в понедельник, 20 апреля. Начальная (максимальная) цена составляет 30 770 258 рублей.

Подрядчик демонтирует конструкции существующего моста, заблаговременно предусмотрев объезд участка, уложит водопропускную трубу, укрепит русло и откосы насыпи, отремонтирует пролетные строения, обустроит мостовое полотно, дренаж, приведет в порядок крайние опоры.

Ремонт предполагается проводить в 5 этапов - с даты заключения контракта до 20 октября.

В 2026-м обновление также затронет 2 переправы через реку Сердобу в селах Липовка и Дружаевка Малосердобинского района и мост, расположенный на подъезде к селу Русский Камешкир с южной стороны.