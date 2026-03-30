В апреле на подъезде к Русскому Камешкиру начнется ремонт моста

В апреле в Камешкирском районе должен начаться капитальный ремонт моста, расположенного на подъезде к селу Русский Камешкир с южной стороны.

Сооружение длиной 68 погонных метров построено в 1974 году на региональной дороге Нижняя Елюзань - Русский Камешкир - Лопатино. Оно требует обновления.

По данным портала госзакупок, стоимость работ на объекте составит 99 149 649 рублей.

«Планируется восстановление балок пролетных строений, ремонт мостового полотна с последующей укладкой 2 слоев асфальта. Также будут установлены пешеходные и барьерные ограждения, обустроены опоры и сопряжение моста с насыпью, а также смонтированы новые водоотводные системы», - уточнили в региональном правительстве.

Работы предполагается провести в несколько этапов с 1 апреля по 20 октября 2026 года.

В 2026-м обновление также затронет 2 переправы через реку Сердобу в селах Липовка и Дружаевка Малосердобинского района.

