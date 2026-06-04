5 июня синоптики обещают пензенцам кратковременный дождь

5 июня в Пензенской области будет переменная облачность. В большинстве районов пройдет кратковременный дождь, местами гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с севера со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на пятницу будет +6...+11 градусов. В отдельных районах прогнозируется непродолжительный дождь, гроза.

Днем уличные термометры покажут +18...+23. В ночь на субботу ожидается +7...+12 градусов, местами кратковременный дождь.

В народном календаре 5 июня - Левон Огуречник, или Левон Конопляник. Примета гласит: если трава поутру пахнет сильнее обычного, быть дождю.