С марта почти 1 000 жителей региона пострадали от укусов клещей

Общество

С марта почти 1 000 жителей региона пострадали от укусов клещей
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В Пензенской области за прошедшую неделю, с 28 мая по 3 июня, от укусов клещей пострадал 151 человек, 45 из них - дети до 14 лет.

Данные опубликовало региональное управление Роспотребнадзора в четверг, 4 июня.

Всего с начала сезона активности (с 30 марта) к врачам обратились 977 человек, к которым присосались опасные членистоногие, в их числе 315 детей.

Для защиты от клещей специалисты посоветовали пензенцам использовать репелленты, носить светлую одежду (на ней легко заметить клеща), брюки, рубашки с длинными рукавами, платок или шапку. Также важно устраивать взаимные осмотры.

За январь - апрель 2026 года в регионе выявили 6 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом: 2 - в Бессоновском районе, столько же в Пензе и по одному в Пензенском и Шемышейском районах.

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