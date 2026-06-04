Губернатор рассказал о реализации проекта «Мой двор» в Пензе

Общество

Губернатор рассказал о реализации проекта «Мой двор» в Пензе
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В Пензе продолжают приводить в порядок придомовые территории по проекту «Мой двор». На 4 июня 23 объекта уже завершены: отремонтировано более 14 тысяч квадратных метров проезжей части и почти 4 тысячи - тротуаров, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Губернатор рассказал о реализации проекта «Мой двор» в Пензе

В этом году на реализацию программы выделено 600 миллионов рублей. Сейчас работа идет по 57 адресам, всего за летний сезон обновят 216 объектов - заменят асфальт на придомовых участках и подъездных дорогах к ним.

«Планируется отремонтировать около 134 тысяч кв. метров дорожного покрытия и более 20 тысяч кв. метров тротуаров», - уточнил Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Губернатор рассказал о реализации проекта «Мой двор» в Пензе

Глава региона поручил уделять особое внимание качеству работ и доводить до завершения благоустройство каждого двора.

«Недоделки не нужны. Лучшие контролеры обновления придомовых территорий - местные жители», - предупредил он.

Губернатор рассказал о реализации проекта «Мой двор» в Пензе

Проект «Мой двор» реализуется в рамках народной программы «Единой России», которую формируют на основе предложений граждан. В 2024 и 2025 годах из областного бюджета на нее выделялось по 400 миллионов рублей, благоустроили 364 пензенских двора.

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