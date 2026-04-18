Обнародован полный список зон в Пензе, где запретят ездить на СИМ

В Пензе собираются утвердить список территорий, по которым будет запрещено передвигаться на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Соответствующее постановление городской администрации сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Помимо улицы Московской (от Карла Маркса до Бакунина), территорий у стелы «Росток» и Спасского кафедрального собора, площадей Ленина, Маршала Жукова и Фонтанной, а также набережной Суры, в перечень вошли скверы:

- Белинского;

- Пушкина;

- Давыдова;

- Ермина;

- «У Белых рос»;

- «Кукушка»;

- Славы;

- на улице Суворова (между Октябрьской и Плеханова);

- Дзержинского на Октябрьской;

- Лермонтова;

- «Учительский» на улице Лермонтова;

- «Семейный» на ГПЗ;

- Полярников на Володарского;

- «45 меридиан» на Кулакова;

- Бессмертного полка на Карпинского;

- «Три гвоздики» на Карпинского;

- «Журавли» на Пионерской;

- «Дружбы» на Шуисте;

- «Чайка» на Терешковой;

- Машиностроителей на Германа Титова;

- «Паровоз» на Луначарского;

- «Патриотический» на пересечении Свердлова и Калинина;

- имени Тарасова на Карпинского;

- на улице Некрасова (пересечения с Суворова и с Пушкина);

- «Могилевский дворик»;

- «Разорванная звезда»;

- «Проводы»;

- «Молодая семья»;

- М. И. Глинки на Ленина;

- в районе ДК «Заря» на Беляева;

- «Дизельный завод» на Калинина;

- «Голубь мира» на улице Мира;

- 70-летия Победы на Коннозаводской;

- у Музея народного творчества на улице Куйбышева;

- «ДОСААФ» на улице Коммунистической;

- «40 лет Победы».

Под запретом СИМ также будут в парках Белинского, Комсомольском, Детском имени Ульяновых, «Союз», Тропе здоровья и на обзорной площадке у памятника Первопоселенцу.