В магазине на Окружной прошли масштaбные учения МЧС

Общество

В магазине на Окружной прошли масштaбные учения МЧС
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В магазине «Моя родня» на Окружной в Пензе прошли учения по ликвидации последствий пожара с частичным обрушением. О них сообщили в региональном ГУ МЧС в четверг, 4 июня.

В магазине на Окружной прошли масштaбные учения МЧС

В торговом зале смоделировали возгорание строительных материалов и падение стеллажной системы. Работник магазина выступил в роли пострадавшего, заблокированного обломками в зоне завала.

В магазине на Окружной прошли масштaбные учения МЧС

В учениях были задействованы сотрудники 3-й пожарно-спасательной части 1-го ПСО ФПС ГПС регионального управления МЧС, специалисты по охране труда и сотрудники, прошедшие обучение по оказанию первой помощи.

В магазине на Окружной прошли масштaбные учения МЧС

Спасатели отработали навыки координации и взаимодействия между службами. Персонал магазина подтвердил готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях.

В магазине на Окружной прошли масштaбные учения МЧС

«Учения в очередной раз продемонстрировали высокий уровень подготовки спасательных подразделений и важность регулярного обучения работников навыкам первой помощи и эвакуации», - отметили в пресс-службе управления.

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