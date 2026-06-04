В Кузнецке подсчитали, сколько детей родилось за 5 месяцев

С января по май в Кузнецком родильном доме на свет появились 224 ребенка, рассказал глава города Виктор Агафонов на своих страницах в соцсетях в четверг, 4 июня.

Врачи приняли 113 девочек и 111 мальчиков.

«Особенно отрадно отметить, что 96 женщин впервые стали мамами», - написал Виктор Агафонов.

64 кузнецких семьи пополнились третьими и последующими малышами.

Ранее Виктор Агафонов сообщал, что за 4 месяца в городе родились 94 ребенка - чуть меньше, чем за аналогичный период 2025-го. 42,5% новорожденных стали первенцами в семьях.

Агафонов намеревался проработать с предпринимателями внедрение демографического стандарта на предприятиях, чтобы стимулировать рождаемость через выплаты и другую помощь семьям с детьми.