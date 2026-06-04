Перевозчика с маршрута № 423 оштрафовали на 200 000 рублей

Первомайский районный суд наказал индивидуального предпринимателя, работающего на маршруте № 423 (Пенза (АВ) - с. Поперечное), за грубое нарушение лицензионных условий.

Дело было рассмотрено по заявлению Территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО.

Во время рейда 26 марта инспектор Ространснадзора на улице Луначарского проверил автобус перевозчика и выяснил: информация о транспортном средстве не внесена в реестр лицензий.

Предприниматель не стал отрицать вину.

Суд оштрафовал его на 200 000 рублей.