Вячеслав Космачев стал главным героем мультфильма

Пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики изготовил мультипликационный клип «Здоровое долголетие: миссия выполнима», главным героем которого стал врио заместителя председателя правительства - министра здравоохранения Вячеслав Космачев.

По сюжету руководитель ведомства начинает день со стакана воды, зарядки и полезного завтрака. Потом он едет на мотоцикле в министерство (Вячеслав Космачев ранее возглавлял мотопробег медиков), а титры внизу призывают пензенцев уделять время хобби и работать с удовольствием.

Также в мультфильме Вячеслав Космачев демонстрирует неприязнь к сигаретам, алкоголю, проверяет свой биологический возраст (ему 58, на нарисованном мониторе высвечиваются числа 57-52), посещает выставку картин для снижения уровня стресса и обнимает близких.

На фоне играет песня, она начинается со слов:

«Медленно выдохни, сядь на мотоцикл.

Расслабь плечи, соберись!

Ешь фрукты и овощи,

Сократи сахар,

Сократи алкоголь,

Сократи соль!»

В минздраве пояснили: руководитель отрасли стал анимационным символом того, что правила здоровой жизни просты, доступны и даже увлекательны.

«Если министр на экране бодро делает зарядку, выбирает полезную тарелку и ходит в театр, значит, это под силу каждому жителю нашего региона, от школьника до мудрого пенсионера. Мультипликация снимает барьеры: она не давит авторитетом, а приглашает поиграть, повторить, улыбнуться», - отметила главный специалист по медицинской профилактике Пензенской области Ирина Пузракова.