Жителей Пензы приглашают на субботник 6 июня

В субботу, 6 июня, в Пензе проведут субботник в рамках подготовки к торжествам в честь Дня России. Такое поручение дал глава города Олег Денисов на совещании по благоустройству 4-го числа.

Наводить порядок на улицах будут муниципальные служащие и сотрудники бюджетных учреждений. Присоединиться к ним приглашают всех неравнодушных пензенцев, инвентарем их обеспечат.

«Установилась отличная погода для работ на свежем воздухе. Объединимся и наведем порядок, чтобы праздник прошел в чистом и ухоженном городе», - призвал Олег Денисов.

Сбор инициативных граждан состоится на следующих площадках:

- в сквере Студенческих отрядов на улице Кулибина, 15;

- у дома № 14 на улице Медицинской, в районе велотрека;

- в сквере «Проводы» на пересечении улиц Куйбышева и Тамбовской;

- у подвесного моста со стороны улицы Урицкого.

Начало субботника - в 9:00, уточнили в мэрии.