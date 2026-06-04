Мэрия Пензы напомнила о штрафах за поджог тополиного пуха

Общество

Мэрия Пензы напомнила о штрафах за поджог тополиного пуха
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Над Пензой закружил так называемый летний снег - тополиный пух. Скапливаясь, он устилает обочины дорог и тротуары сплошным ковром.

И взрослым, и детям следует помнить, что уничтожать пух с помощью огня крайне опасно: пламя распространяется молниеносно, так что может случиться серьезный пожар.

В этой связи администрация Пензы со ссылкой на МЧС напомнила о штрафах за разведение огня:

- для граждан - от 5 000 до 15 000 рублей;

- для организаций - до 400 000 рублей.

Спасатели предупреждают: ни в коем случае нельзя бросать окурки на тополиный пух; если скопление наблюдается рядом с домом, территорию нужно либо проливать водой, либо своевременно расчищать.

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