Мэрия Пензы напомнила о штрафах за поджог тополиного пуха

Над Пензой закружил так называемый летний снег - тополиный пух. Скапливаясь, он устилает обочины дорог и тротуары сплошным ковром.

И взрослым, и детям следует помнить, что уничтожать пух с помощью огня крайне опасно: пламя распространяется молниеносно, так что может случиться серьезный пожар.

В этой связи администрация Пензы со ссылкой на МЧС напомнила о штрафах за разведение огня:

- для граждан - от 5 000 до 15 000 рублей;

- для организаций - до 400 000 рублей.

Спасатели предупреждают: ни в коем случае нельзя бросать окурки на тополиный пух; если скопление наблюдается рядом с домом, территорию нужно либо проливать водой, либо своевременно расчищать.