В Пензе отмыли постамент памятника Карлу Марксу

Общество

В Пензе отмыли постамент памятника Карлу Марксу
Печать
Max

В четверг, 16 апреля, в преддверии Международного дня памятников и исторических мест, в Пензе облагородили территорию возле бюста Карла Маркса, установленного в сквере на пересечении улиц Лермонтова и Куйбышева.

«Убрали мусор, сломанные ветки и прошлогоднюю листву, подмели ступени, вымыли постамент памятника», - рассказали в парке Белинского, на балансе которого находится объект.

Ранее сообщалось, что 18 апреля на территории мемориального комплекса «Оборонительный вал» в Пензе пройдет акция по благоустройству.

Сотрудники парка очистят территорию и приведут в порядок памятник - пушку-мортиру. Мероприятие будет сопровождаться выступлением пензенской певицы Ольги Козыревой. Начало в 12:00.

В тот же день пензенцам предлагают помочь в уборке участков около старинных теремов на улице Спартаковской в Ахунах. В реестре памятников культуры они фигурируют как «Дача купца Ашанина» (лесопромышленник, владевший угольными копями на Урале), «Дача купца Журавлева» (был собственником кирпичных заводов в Пензе) и «Дача приказчика Осетрова».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
памятник уборка благоустройство
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!