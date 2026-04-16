В Пензе отмыли постамент памятника Карлу Марксу

В четверг, 16 апреля, в преддверии Международного дня памятников и исторических мест, в Пензе облагородили территорию возле бюста Карла Маркса, установленного в сквере на пересечении улиц Лермонтова и Куйбышева.

«Убрали мусор, сломанные ветки и прошлогоднюю листву, подмели ступени, вымыли постамент памятника», - рассказали в парке Белинского, на балансе которого находится объект.

Ранее сообщалось, что 18 апреля на территории мемориального комплекса «Оборонительный вал» в Пензе пройдет акция по благоустройству.

Сотрудники парка очистят территорию и приведут в порядок памятник - пушку-мортиру. Мероприятие будет сопровождаться выступлением пензенской певицы Ольги Козыревой. Начало в 12:00.

В тот же день пензенцам предлагают помочь в уборке участков около старинных теремов на улице Спартаковской в Ахунах. В реестре памятников культуры они фигурируют как «Дача купца Ашанина» (лесопромышленник, владевший угольными копями на Урале), «Дача купца Журавлева» (был собственником кирпичных заводов в Пензе) и «Дача приказчика Осетрова».