Пензенцы могут помочь в уборке участков около теремов в Ахунах

Общество

Печать
Max

В субботу, 18 апреля, в Международный день памятников и исторических мест, в Пензе пройдет акция по уборке территорий у объектов культурного наследия. Присоединиться к ней может любой желающий.

Волонтеры будут приводить в порядок участки около теремов на улице Спартаковской (зона санатория им. Володарского).

В реестре памятников культуры они фигурируют как «Дача купца Ашанина» (лесопромышленник, владевший угольными копями на Урале), «Дача купца Журавлева» (был собственником кирпичных заводов в Пензе) и «Дача приказчика Осетрова».

Это «архитектурный ансамбль русского классицизма», образцы деревянного зодчества, привлекающие внимание вычурностью узоров, отметили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Планируется собрать листву, мусор (в том числе строительный) и погрузить мешки в спецтехнику для вывоза.

Чтобы принять участие в акции, следует предварительно зарегистрироваться по ссылке.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
акция уборка памятник
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!