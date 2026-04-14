Пензенцы могут помочь в уборке участков около теремов в Ахунах

В субботу, 18 апреля, в Международный день памятников и исторических мест, в Пензе пройдет акция по уборке территорий у объектов культурного наследия. Присоединиться к ней может любой желающий.

Волонтеры будут приводить в порядок участки около теремов на улице Спартаковской (зона санатория им. Володарского).

В реестре памятников культуры они фигурируют как «Дача купца Ашанина» (лесопромышленник, владевший угольными копями на Урале), «Дача купца Журавлева» (был собственником кирпичных заводов в Пензе) и «Дача приказчика Осетрова».

Это «архитектурный ансамбль русского классицизма», образцы деревянного зодчества, привлекающие внимание вычурностью узоров, отметили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Планируется собрать листву, мусор (в том числе строительный) и погрузить мешки в спецтехнику для вывоза.

Чтобы принять участие в акции, следует предварительно зарегистрироваться по ссылке.