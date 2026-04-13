В Пензе приведут в порядок пушку-мортиру и «Оборонительный вал»

В субботу, 18 апреля, в Международный день охраны памятников и исторических мест, на территории мемориального комплекса «Оборонительный вал» в Пензе пройдет акция.

Сотрудники парка Белинского, на балансе которого находится объект, очистят территорию и приведут в порядок памятник пушки-мортиры.

Мероприятие будет сопровождаться выступлением пензенской певицы Ольги Козыревой. Начало в 12:00.

Также уборку проведут у памятника Карлу Марксу, расположенного в сквере на пересечении улиц Лермонтова и Куйбышева.

«Цель мероприятия - привлечь внимание общественности к важности защиты и сохранения всемирного культурного наследия», - отметили в парке.