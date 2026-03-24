Названа дата старта дачного сезона в Кузнецке

В Кузнецке с 1 мая стартует дачный сезон. Об этом местная администрация сообщила во вторник, 24 марта.

В прошлом году огородников возили по 5 направлениям: к дачному массиву «Пионер»; до Кармановки; до Вишневки через улицы Белинского и Индустриальную; по маршрутам ПАТП - Поляна - Зеленый шум; ПАТП - Минская - Западный микрорайон - Вишневка.

При этом дневной рейс до Вишневки был отменен.

Во вторник, 24 марта, группа дачников пришла на прием к главе Кузнецка Виктору Агафонову с просьбой возобновить его в этом сезоне.

«Мэр поручил отделу городского хозяйства обсудить с компанией‑перевозчиком возможность изменения графика движения по данному направлению», - пояснили в администрации.

В Пензе дачный сезон начнется с 18 апреля. Как и в прежние годы, предусмотрят 19 направлений.