За год 137 беременных студенток получили по 100 000 рублей

В 2025 году в Пензенской области 137 беременных студенток получили по 100 000 рублей в качестве соцподдержки. Об этом сообщили в региональном минтруде.

Такую материальную помощь девушкам начали предоставлять с прошлого года. Изначально она была доступна только тем, кто учится очно, но затем круг получателей расширили, включив в него обучающихся заочно или очно-заочно.

Единовременная выплата предоставляется при постановке студенток в возрасте до 25 лет на учет по беременности на сроке до 12 недель.

Кроме того, нужно иметь гражданство РФ, постоянно проживать на территории Пензенской области не менее 3 лет, быть студентом колледжа или вуза региона, уточнили в минтруде.

Также предусмотрены подарки для новорожденных в студенческих семьях. В набор входят трикотажный и велюровый комбинезоны, боди с коротким и длинным рукавом, пеленка непромокаемая и пеленка для купания, многоразовая клеенка, детское одеяло, влажные салфетки, гигиенический набор и погремушка.