Отключения света в Пензе 10 апреля: список адресов

В пятницу, 10 апреля, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Терновке, Сосновке, Арбекове, на Западной Поляне и в СНТ Засека.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- СНТ Засека, уч.: 1-15, 17, 19, 21, 22, 26-39, 42, 44-46, 49-51, 53-64, 67, 69-77, 79, 81-85, 87, 88, 90-94, 96-99, 102-105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 117-119, 123, 124, 126-129, 131, 132, 134, 137-140, 143-146, 149, 151, 153, 155, 157, 157а, 158, 163-167, 171-174, 177-179, 181, 182, 184-187, 191-193, 196-201, 203, 204, 265, 278, 295а.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Донецкая, 1-30, 34, 36;

- ул. Ивановская, 1, 3, 4, 6-12, 14-32 (четные), 54;

- ул. Красноярская, 1-70, 72-86 (четные);

- ул. Новый Порядок, 1-7;

- ул. Романовка, 1, 3, 3а, 5, 5а, 5В, 23-45 (нечетные);

- ул. Ростовская, 78/34, 78а, 80-94 (четные), 97-119 (нечетные), з/у 107а;

- ул. Уфимская, 3, 5-26, 28, 30, 32;

- пр-д Уфимский, 1, 3-10;

- ул. Челябинская, 16а, 18, 20-25, 27;

- ул. Добролюбова, 1, 1Б, 1в, 1г, 3, 3а, 5, 7-27, 25а, 27а, 29-31, 33-50, 52-64, 66-68, 70, 72, 74, 76, 94, к/н 1310, з/у 11а;

- пр-д Добролюбова 1, 1а, 1в, 3, 4, 5, 6, 6Б, 11в;

- ул. Пилотная, 3-15, 19, 19а, 21, 25, 27, 41Б;

- ул. Садовое Кольцо, 17г, 17д;

- ул. Сосновка, 1а.

С 9:00 до 12:00 ресурс не будут подавать на Глазунова, 6, и в дома № 22, 24, 28 на проспекте Строителей.

С 13:00 до 15:30:

- СНТ Светлый путь, уч.: 6, 6а, 7, 12, 13, 18;

- ул. Пацаева, 9, 11;

- ул. Мира, 16, 18, 20.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.