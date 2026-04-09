В Иссинском районе инвалидам отрезали доступ к электричкам

Общество

Печать
Max

В Иссинском районе инвалидам отрезали доступ к платформам станции Булычево.

«Отсутствуют бордюрные пандусы для инвалидов-колясочников; перед лестничными сходами не установлены тактильные (осязаемые) наземные указатели; отсутствуют знаки безопасности и вывески», - перечислили в Пензенской транспортной прокуратуре.

Начальнику Куйбышевской дирекции пассажирских обустройств внесли представление.

Ространснадзор признал должностное лицо станции виновным в уклонении от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры, назначен штраф.

Меры к устранению нарушений уже приняты, прокуратура взяла процесс под контроль.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
инвалид прокуратура штраф
 
 
 
 
 

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!