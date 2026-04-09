В Иссинском районе инвалидам отрезали доступ к электричкам

В Иссинском районе инвалидам отрезали доступ к платформам станции Булычево.

«Отсутствуют бордюрные пандусы для инвалидов-колясочников; перед лестничными сходами не установлены тактильные (осязаемые) наземные указатели; отсутствуют знаки безопасности и вывески», - перечислили в Пензенской транспортной прокуратуре.

Начальнику Куйбышевской дирекции пассажирских обустройств внесли представление.

Ространснадзор признал должностное лицо станции виновным в уклонении от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры, назначен штраф.

Меры к устранению нарушений уже приняты, прокуратура взяла процесс под контроль.