Уточнен порядок выплаты 100 000 рублей беременным студенткам

23.12.2024 | 13:46

В Пензенской области утверждается порядок получения 100 000 рублей, которые положены матерям-студенткам. Сейчас соответствующее постановление регионального правительства проходит антикоррупционную экспертизу.

Право на выплату будут иметь пензячки с постоянной регистрацией на территории области не менее 3 лет, очно обучающиеся по программам среднего профессионального или высшего образования, вставшие на учет по беременности в медучреждение области. Срок беременности должен быть более 12 недель.

Заявление на материальную помощь примут в региональном министерстве труда, социальной защиты и демографии. Можно прийти лично, послать документы по почте или действовать через своего представителя, наделенного такими полномочиями в соответствии с законом.

В министерстве в течение 10 дней проверят документы и примут решение о назначении выплаты или отказе. О результате сообщат в письменном уведомлении.

При положительном исходе последует приказ о назначении выплаты. Деньги перечислят не больше чем через 10 дней.

Мера поддержки беременных студенток начнет действовать с 2025 года.