В МЧС напомнили правила безопасности на Пасху

В преддверии Пасхи (в этом году она будет 12 апреля) в ГУ МЧС напомнили правила безопасности для верующих.
На богослужениях, которые начнутся в ночь с 11-го на 12-е число, необходимо:
- держать горящие свечи подальше от легковоспламеняющихся предметов;
- закатывать рукава при зажигании свечи;
- защищать кожу от капающего горячего воска небольшим куском бумаги или платком;
- убирать волосы под надежно закрепленный головной убор, чтобы снизить риск случайного воспламенения;
- сохранять безопасную дистанцию с другими прихожанами.
Нелишним будет заблаговременно знать планировку храма и помнить пути эвакуации. Если ЧП все же случится, главное - не паниковать и быстро выйти на улицу.