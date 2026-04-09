В МЧС напомнили правила безопасности на Пасху

В преддверии Пасхи (в этом году она будет 12 апреля) в ГУ МЧС напомнили правила безопасности для верующих.

На богослужениях, которые начнутся в ночь с 11-го на 12-е число, необходимо:

- держать горящие свечи подальше от легковоспламеняющихся предметов;

- закатывать рукава при зажигании свечи;

- защищать кожу от капающего горячего воска небольшим куском бумаги или платком;

- убирать волосы под надежно закрепленный головной убор, чтобы снизить риск случайного воспламенения;

- сохранять безопасную дистанцию с другими прихожанами.

Нелишним будет заблаговременно знать планировку храма и помнить пути эвакуации. Если ЧП все же случится, главное - не паниковать и быстро выйти на улицу.

