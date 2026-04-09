В весенний призыв в армию отправят более 1 100 жителей региона

В рамках весеннего призыва 2026 года на службу в армию из Пензенской области отправят более 1 100 человек. Об этом военком региона Андрей Сурков сообщил на брифинге в четверг, 9 апреля.

Первые отправки начнутся с 10-го числа.

«Не менее трети новобранцев попадут в учебные соединения и воинские части, где в срок до 5 месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, в соответствии с которой по окончании обучения будут направлены в войска», - добавил Андрей Сурков.

Срок службы остается неизменным - 1 год. Для участия в СВО новобранцы привлекаться не будут, подчеркнул военком.

Весенний призыв стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля. В 2026 году кампания пройдет с рядом изменений.

Так, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии станут проводиться в течение всего календарного года, а в традиционные сроки (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря) будет осуществляться отправка новобранцев в места прохождения службы.

Нововведение принято для того, чтобы равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество процедуры отбора граждан.

Также с этого года призывник может не являться в военкомат лично для предоставления отсрочки - если в реестре воинского учета достаточно сведений, необходимых для принятия комиссией обоснованного решения об освобождении от исполнения воинской обязанности.

В прошлом году в рамках осеннего призыва из Пензенской области в армию отправили около 1 000 человек, весной на службу привлекли 1 500 новобранцев.