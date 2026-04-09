10 апреля в Пензе пройдет крестный ход с погребальным звоном

В пятницу, 10 апреля, в Пензе состоится крестный ход вокруг Спасского кафедрального собора. В пятый день Страстной седмицы вспоминают о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.

В этот день митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим проведет сразу несколько служб. В 14:00 начнется Великая вечерня с выносом плащаницы Спасителя.

«Это особое богослужение, которое совершается раз в год. Плащаницей называется четырехугольный плат с живописным или вышитым изображением снятого со Креста тела Господа. Во время вечерни плащаницу выносят из алтаря и устанавливают в центре храма, во «гробе» - возвышении, украшенном цветами; на середину плащаницы кладут Евангелие», - объяснили в Пензенской епархии.

Служба продлится около часа.

В 17:00 начнется утреня Великой субботы с чином погребения святой плащаницы. Ориентировочно в 18:00 начнется крестный ход с нею вокруг собора.

«Утреня начинается как надгробная служба. Поют погребальные тропари, совершают каждение. Крестный ход сопровождается погребальным звоном колоколов. По окончании чина погребения плащаницу возвращают на место посреди храма, чтобы ей могли поклониться все священнослужители и прихожане. Там она находится до позднего вечера Великой субботы», - уточнили в епархии.