В Пензе за год отловили более 500 безнадзорных животных

В Пензе за 2025 год отловили 568 безнадзорных животных. Об этом говорится в отчете, подготовленном управлением ЖКХ к заседанию комиссии гордумы в четверг, 9 апреля.

Показатель выше установленного в 2024-м - тогда было 532 особи.

Стоимость работ составила 5,5 млн рублей.

«Отлов животных без владельцев осуществляется по заявлениям от физических и юридических лиц, направляемым в управление, поступившим по телефону или в письменном виде», - уточняется в отчете.

Ранее стало известно, что в Пензенской области растет число жертв нападения собак. В 2025-м в регионе зарегистрировали больше укушенных, чем в 2024-м.

В прошлом году к врачам обратилось 2 856 пострадавших, в 2024-м - 2 773. В 2023 году зафиксировали 2 746 укусов.