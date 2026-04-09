В Пензе за год отловили более 500 безнадзорных животных

Общество

Печать
Max

В Пензе за 2025 год отловили 568 безнадзорных животных. Об этом говорится в отчете, подготовленном управлением ЖКХ к заседанию комиссии гордумы в четверг, 9 апреля.

Показатель выше установленного в 2024-м - тогда было 532 особи.

Стоимость работ составила 5,5 млн рублей.

«Отлов животных без владельцев осуществляется по заявлениям от физических и юридических лиц, направляемым в управление, поступившим по телефону или в письменном виде», - уточняется в отчете.

Ранее стало известно, что в Пензенской области растет число жертв нападения собак. В 2025-м в регионе зарегистрировали больше укушенных, чем в 2024-м.

В прошлом году к врачам обратилось 2 856 пострадавших, в 2024-м - 2 773. В 2023 году зафиксировали 2 746 укусов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
животное отлов статистика
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!