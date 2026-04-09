В 2026 году пожары в Пензе стали случаться реже, чем в 2025-м

В Пензе в 2026 году отмечается сокращение количества пожаров. Об этом на заседании комиссии гордумы в четверг, 9 апреля, рассказал начальник управления ГО ЧС Алексей Михайлов.

Всего за истекшее время зарегистрировано 80 возгораний - на 30 меньше, чем за аналогичный период 2025-го (110).

Никто из людей не погиб (в прошлом году было 6 жертв).

В целом в Пензенской области в 2025 году потушили 2 203 пожара. 66 человек погибли, еще 53 пострадали. Основными причинами возгораний в жилом секторе стали неосторожное обращение с огнем, нарушение устройства и эксплуатации электрооборудования и печей.

Наиболее неблагоприятная обстановка отмечалась в Пензе, Наровчатском и Малосердобинском районах.

пожар огонь мчс
 
 
 
 
 

