Расширен круг получателей 100 000 рублей среди беременных студенток

Общество

Расширен круг получателей 100 000 рублей среди беременных студенток
Печать
Telegram

С 2026 года беременные студентки пензенских вузов и колледжей могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 100 000 рублей, даже если учатся заочно или очно-заочно. Встать на учет нужно на сроке до 12 недель.

«Также для заявителей установлен возрастной порог 25 лет и изменен пакет документов для упрощения процедуры подтверждения права на выплату», - уточнили в региональном минтруде.

Материальную помощь студенткам начали предоставлять с 2025 года, но прежде она была доступна только тем, кто учится очно.

«Для удобства заявителей расширен перечень документов, подтверждающих факт постоянного проживания на территории Пензенской области», - уточнил глава ведомства Алексей Качан.

Кроме того, в регионе предусмотрены подарки для новорожденных в студенческих семьях. В набор входят трикотажный и велюровый комбинезоны, боди с коротким и длинным рукавом, пеленка непромокаемая и пеленка для купания, многоразовая клеенка, детское одеяло, влажные салфетки, гигиенический набор и погремушка.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
студент ребенок выплата
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!