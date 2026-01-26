Расширен круг получателей 100 000 рублей среди беременных студенток

С 2026 года беременные студентки пензенских вузов и колледжей могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 100 000 рублей, даже если учатся заочно или очно-заочно. Встать на учет нужно на сроке до 12 недель.

«Также для заявителей установлен возрастной порог 25 лет и изменен пакет документов для упрощения процедуры подтверждения права на выплату», - уточнили в региональном минтруде.

Материальную помощь студенткам начали предоставлять с 2025 года, но прежде она была доступна только тем, кто учится очно.

«Для удобства заявителей расширен перечень документов, подтверждающих факт постоянного проживания на территории Пензенской области», - уточнил глава ведомства Алексей Качан.

Кроме того, в регионе предусмотрены подарки для новорожденных в студенческих семьях. В набор входят трикотажный и велюровый комбинезоны, боди с коротким и длинным рукавом, пеленка непромокаемая и пеленка для купания, многоразовая клеенка, детское одеяло, влажные салфетки, гигиенический набор и погремушка.