Педиатр: Клеща у ребенка нужно удалять немедленно

Врач-педиатр Евгений Веселов порекомендовал родителям удалять у ребенка клеща немедленно, не боясь того, что головка может остаться в коже, и не тратя времени на дорогу в медучреждение.

«Если клещ находился в теле менее 36 часов, риск передачи инфекций минимален. Это значит, что у родителей укушенного клещом ребенка есть «окно безопасности», которое важно использовать правильно», - подчеркнул специалист в беседе с изданием «Газета.ru».

По его словам, клеща можно и нужно удалять самостоятельно. Даже если часть членистоного остается в теле ребенка, это не представляет опасности. Веселов утверждает: можно и не извлекать остатки, они выйдут сами вместе с обновлением кожи, подобно занозе.

Для удаления рекомендуется использовать специальный «клещедер» из аптечки. Его можно заменить обычным пинцетом или щипчиками для бровей. Членистоногое необходимо ухватить максимально близко к коже, за хоботок, а не за брюшко, и аккуратно вытянуть.

«Если вы решили сдать насекомое в лабораторию, поместите его в герметичный контейнер со смоченной ваткой. Результат обычно готов уже на следующий день. Но помните: даже если анализ клеща отрицательный, это не отменяет необходимости наблюдать за ребенком», - пояснил педиатр.

Родителям нужно быть бдительными в течение 2-4 недель. Важно следить за местом укуса, а также за общим состоянием ребенка. К тревожным признакам относятся: резкое повышение температуры, головная или мышечная боль, сильная слабость, увеличение лимфоузлов. В этих случаях необходимо обратиться к инфекционисту или педиатру.