Часть майских пенсий перечислят в конце апреля

Пенсии, которые по обычному графику должны были прийти с 1 по 4 мая, будут перечислены в конце апреля. Об этом сообщили в пресс-центре СФР.

Деньги придут до 30-го числа тем, кто получает свои выплаты через банк.

Изменения затрагивают все виды пенсий: страховую, социальную, накопительные, по старости и по инвалидности.

«Никаких заявлений о досрочной выплате подавать не придется: средства придут автоматически. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты Социального фонда, они также будут досрочно перечислены на счет», - уточнили в Соцфонде.

С 5 мая деньги станут поступать на карты по привычному для получателей графику.

Доставка пенсий почтой начнется 2-3 мая и продлится до 25-го числа, в те же дни будет и выдача в кассе. Конкретные даты зависят от режима работы отделений.

