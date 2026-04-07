В Пензенской области за неделю выявили 37 заболевших гриппом

В Пензенской области продолжает снижаться уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 30 марта по 5 апреля зарегистрировано 1 714 случаев острой респираторной инфекции, что на 3,5% меньше, чем на предыдущей неделе.

В Пензе заболеваемость, наоборот, выросла - на 4,5%.

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 18,03%», - рассказали в ведомстве.

По официальным данным, у 37 жителей области подтвердили заражение вирусом гриппа А (против 42 неделей ранее).

6 апреля сообщалось, что в Пензе нет роста заболеваемости ОРВИ среди школьников. После каникул ни один класс не закрылся на карантин.

