Обнародована программа гидроавиаслета на 23 мая

С 22 по 25 мая в Пензенской области проходит третий всероссийский и второй международный гидроавиаслет авиации общего назначения «Крылья Спутника - 2026». Основные мероприятия развернутся в парке Спутника в субботу, 23 мая.

С 7:00 до 10:00 состоится перелет гидросамолетов с аэродрома «Сосновка» к акватории озера.

В 10:00 должны начаться демонстрационные полеты с авиационными баннерами, работа авто‑ и мотовыставок, выставки ретротехники МЧС и военной техники, экспозиции ДОСААФ и «Кванториум», гастрофестиваль. Откроются торговые ряды на набережной.

На 10:30 намечены показательные выступления гидроциклов в акватории озера, на 11:00 - торжественное открытие гидроавиаслета (центральная сцена).

На 11:20 запланировано десантирование парашютистов с самолета Ан‑2: они спустят флаги, а затем совершат приводнение в акватории озера с высоты 100 метров.

С 11:30 до 19:00 будут идти концертная программа.

С 12:00 до 14:00 пройдут парад сухопутной авиации и показательные выступления участников гидроавиаслета, с 14:00 до 17:00 - парад гидроавиации и новые показательные выступления;

С 17:00 до 19:00 состоятся полеты аэростатов и мотопарапланов.

Основная летная программа завершится в 18:00. После захода солнца гостей ждет праздничный фейерверк и салют с самолета, сообщили в областном правительстве.

24 мая гидросамолеты перелетят из акватории озера в Спутнике на аэродром «Сосновка», где состоится стратегическая сессия «Развитие гидроавиации общего назначения России», а 25-го числа - с аэродрома «Сосновка» в Лермонтово. Летчики посетят «Тарханы».

В Спутнике с 6:00 22 мая по 23:59 24-го числа ограничили движение транспорта по дорогам общего пользования:

- по Прибрежному бульвару - от поворота с Радужной до перекрестка с Алой;

- по Алой - от Прибрежного бульвара до перекрестка с Олимпийской;

- по Олимпийской - в сторону Шоссейного проезда до Т-образного перекрестка со светофорным регулированием.