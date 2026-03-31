Жители Пензенской области стали реже болеть ОРВИ и гриппом

В Пензенской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом понизился: с 23 по 29 марта выявили 1 776 новых случаев, что на 13,4% меньше по сравнению с предыдущей неделей (2 050).

Непосредственно в Пензе показатель стал меньше на 8,8%.

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 19,9%», - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора. В прошлом отчете уровень был выше - 21,6%.

По официальным данным, у 42 жителей области подтвердили заражение вирусом гриппа А (против 62 неделей ранее).

Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать меры профилактики, включая масочный режим, особенно в условиях массового скопления людей.

«Тщательно мойте руки с мылом после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи», - посоветовали специалисты.