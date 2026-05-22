Ресурсники озадачили пензенцев окрашиванием воды в Суре

Пензенские ресурсники объяснили, почему вода в Суре окрасилась в зеленый цвет. В пятницу, 22 мая, на изменение обратили внимание неравнодушные горожане.

«Требуем срочно разобраться с тем, кто это устроил! Это переходит уже все допустимые нормы и границы! Сколько лет здесь живу, никогда такого не было!» - возмутился один из пользователей в Сети.

В Горводоканале заявили, что испытывали сети с применением специализированного красителя «Уранин А».

Таким образом ресурсники решили установить причину неприятного запаха вблизи Набережной реки Мойки. Они обследовали системы в районах улиц Свердлова, Гоголя, Богданова, Калинина и Салтыкова-Щедрина.

«В ходе проверки были выявлены признаки несанкционированного сброса неочищенных сточных вод в ливневый коллектор вблизи частного сектора и промышленных предприятий. Такое нарушение связано с незаконными врезками потребителей в сети ливневой канализации», - пояснили в Горводоканале.

Подчеркивается, что «Уранин А» - безопасный органический краситель, позволяющий отследить движение потоков. Он распадается в воде в течение нескольких часов.