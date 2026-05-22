С пятницы, 22 мая, в Пензенской области отменили режим чрезвычайной ситуации, действовавший с 30 апреля из-за гибели посевов. Соответствующий указ был подписан в региональном правительстве 21-го числа.

Основанием для введения режима стал значительный ущерб, который сельскому хозяйству причинило переувлажнение почвы.

По предварительным данным, погибло около 4 000-6 000 га посевов, это порядка 2-3% засеянных озимых. В основном пострадала пшеница.

«Это цифра незначительная, в рамках погрешности, ожиданий. Но есть некоторые поля, которые погибли целиком. И если это небольшой фермер, для него это уже существенный ущерб. Поэтому мы и ввели этот режим, для того чтобы он оперативно получил компенсацию и это на нем не сказалось», - отметил ранее врио министра сельского хозяйства Роман Калентьев.

Подсчет площадей с переувлажненной почвой продолжается.