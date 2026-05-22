Зареченцев бесплатно обследуют на туберкулез

В Заречном городская поликлиника пригласила жителей бесплатно пройти флюорографию в рамках профилактики туберкулеза.

Желающих проверить здоровье примут без записи.

Обследование пройдет в воскресенье, 24 мая, с 8:00 до 14:00, в кабинете № 119, сообщили в администрации закрытого города.

Ранее стало известно, что в мае - июне у пензенцев появится возможность проверить состояние сердца и сосудов.

Экспресс-обследования будут проходить в здании Центрального рынка (Бакунина, 20) раз в неделю - 22 и 29 мая, 5, 19 и 26 июня - с 9:00 до 13:00.