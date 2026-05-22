В Пензе начнут ремонт сетей на перекрестке Лермонтова и Куйбышева

В Пензе ресурсники отремонтируют теплотрассу на перекрестке улиц Лермонтова и Куйбышева, для этого участок дороги перекроют. Проезд будет затруднен, сообщили в городской администрации.

Частично закрыть дорогу и скорректировать схему движения планируют с 8:00 субботы, 23 мая. Предположительно, ремонт завершится 29 мая.

Водителям посоветовали учитывать эту информацию при выборе своего маршрута.

В 2023 году на улице Куйбышева ресурсники капитально ремонтировали теплотрассу.

Из-за работ участок от улицы Лермонтова до Чкалова оставался недоступен для движения с июля по сентябрь.