В разных районах Пензы за неделю высадили более 80 деревьев

В областном центре продолжается активная высадка деревьев. За неделю, благодаря усилиям сотрудников МБУ «Пензавтодор», в разных районах города появились 80 саженцев.

Так, на улице Коннозаводской, 1, высадили 20 рябин, на Ладожской, 156, - 10 рябин и столько же берез, на Злобина, 52, - 10 каштанов, 15 рябин и 15 лип.

«Благодаря новым деревьям город становится все более зеленым и комфортным для проживания», - отметили в «Пензавтодоре».

21 мая в Пензе на Аллее памяти участников СВО (улица Попова) высадили молодые ели.

Ранее на участке ликвидировали деревья, поскольку их признали зараженными. Теперь на месте прежних растений появились 14 новых.

