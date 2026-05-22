23 мая жителей Пензенской области ждет еще один день без осадков

В субботу, 23 мая, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС. Ветер подует с юга со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на субботу прогнозируется +10...+15 градусов, осадков не ожидается.

Днем столбики уличных термометров покажут +21...+26.

В ночь на воскресенье снова будет +10...+15, но местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

В народном календаре 23 мая - Симон Посев. Примета гласит: если в этот день пойдет дождь, то все лето будет дождливое.