23 мая жителей Пензенской области ждет еще один день без осадков

Общество

23 мая жителей Пензенской области ждет еще один день без осадков
Печать
Max

В субботу, 23 мая, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС. Ветер подует с юга со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на субботу прогнозируется +10...+15 градусов, осадков не ожидается.

Днем столбики уличных термометров покажут +21...+26.

В ночь на воскресенье снова будет +10...+15, но местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

В народном календаре 23 мая - Симон Посев. Примета гласит: если в этот день пойдет дождь, то все лето будет дождливое.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!