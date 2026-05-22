Губернатор поручил начать подготовку к новому отопительному периоду

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко потребовал от глав муниципалитетов начать готовиться к новому отопительному периоду уже сейчас. Тему обсудили на заседании правительства в пятницу, 22 мая.

По словам главы региона, особое внимание необходимо уделить паспортам готовности.

«Поручил врио министра ЖКХ и ГЗН Михаилу Анатольевичу Панюхину наладить системную работу по приему отчетов от ответственных лиц - пока в еженедельном режиме, а по мере приближения осени перейти на ежедневный. Подготовкой к отопительному сезону в каждом муниципалитете должен заниматься лично его руководитель», - написал Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

К новому отопительному сезону предстоит подготовить более 305 000 домостроений, 1 089 источников теплоснабжения, 175 ЦТП, 1 220 км теплосетей, более 20 000 км газовых и более 32 000 км электрических сетей, а также учреждения образования, здравоохранения и культуры, перечислили в правительстве.

В минувшем отопительном сезоне благодаря достойной подготовке удалось избежать ЧС техногенного характера, отметил губернатор.

«Конечно, возникали ситуации, связанные с резким ухудшением погодных условий, на которые мы оперативно реагировали. В муниципалитетах было сформировано 418 аварийно-восстановительных бригад численностью 1 886 человек, обеспеченных спецтехникой в количестве 593 единиц. Весь сезон прошел в состоянии повышенной готовности», - добавил Олег Мельниченко.