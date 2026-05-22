В новом храме в микрорайоне КПД пройдет первая литургия

Общество

В новом храме в микрорайоне КПД пройдет первая литургия
Печать
Max

В воскресенье, 24 мая, в новом храме в честь святителя Спиридона Тримифунтского на улице Рылеева в Пензе (микрорайон КПД) состоится первая Божественная литургия. Ее совершит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, сообщили в епархии.

Начало литургии - в 8:00, исповеди - в 7:00.

Перед богослужением в храм принесут частицу мощей святителя Спиридона Тримифунтского и его башмачок, их доставят с острова Корфу (Греция). Торжественная встреча святыни состоится в 7:30.

В новом храме в микрорайоне КПД пройдет первая литургия

Частица мощей и башмачок будут в храме постоянно. Пензенцы смогут поклониться святыне с 9:00 до 17:00 (часы работы культового сооружения).

Закладка храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского состоялась 22 июня 2025 года. Планируется, что в дальнейшем к нему прибавятся духовно-просветительский центр и часовня-памятник в честь погибших воинов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
храм церковь молитва
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!