В новом храме в микрорайоне КПД пройдет первая литургия

В воскресенье, 24 мая, в новом храме в честь святителя Спиридона Тримифунтского на улице Рылеева в Пензе (микрорайон КПД) состоится первая Божественная литургия. Ее совершит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, сообщили в епархии.

Начало литургии - в 8:00, исповеди - в 7:00.

Перед богослужением в храм принесут частицу мощей святителя Спиридона Тримифунтского и его башмачок, их доставят с острова Корфу (Греция). Торжественная встреча святыни состоится в 7:30.

Частица мощей и башмачок будут в храме постоянно. Пензенцы смогут поклониться святыне с 9:00 до 17:00 (часы работы культового сооружения).

Закладка храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского состоялась 22 июня 2025 года. Планируется, что в дальнейшем к нему прибавятся духовно-просветительский центр и часовня-памятник в честь погибших воинов.